كأس العالم - صافرة برتغالية تقود لقاء الأرجنتين وسويسرا.. وتوربان لمباراة إنجلترا والنرويج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار حكام مباراتي دور الـ8 من كأس العالم 2026 الجارية حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويجي في دور الـ8 من كأس العالم صباح الأحد المقبل.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة سويسرا في ختام مباريات دور الـ8 فجر الأحد المقبل.

ويقود الحكم الفرنسي كليمان توربان مباراة إنجلترا والنرويج.

ويتولى الحكم البرتغالي جواو بينهيرو مباراة الأرجنتين وسويسرا.

طاقم حكام مباراة إنجلترا والنرويج

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولاس دانوس

حكم مساعد ثاني: الفرنسي بينجامين باجيس

حكم رابع: الإسباني أليخاندرو هيرنانديز

حكم مساعد احتياطي: الإسباني خوسي إنريك

حكام مباراة الأرجنتين وسويسرا

حكم الساحة: البرتغالي جواو بينهيرو

حكم مساعد أول: البرتغالي برونو خيسوس

حكم مساعد ثاني: البرتغالي لوسيانو مايا

حكم رابع: الكندي درو فيشير

حكم مساعد احتياطي: الكندي مايكل بارخواين