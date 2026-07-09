كأس العالم - إبراهيم حسن يعلن موعد عودة منتخب مصر

الخميس، 09 يوليه 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، موعد عودة سفر البعثة للعودة إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكشف إبراهيم حسن عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي، عن مغادرة بعثة منتخب مصر مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة 4 عصرًا بتوقيت أتلانتا، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأوضح مدير المنتخب أن الرحل ستستغرق أكثر من 12 ساعة.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.

ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.

وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

وإليكم الترتيب النهائي

المنتخبات التي ودعت من دور الـ 16

9 – المكسيك: 12 نقطة

10- كولومبيا: 11 نقطة

11- البرازيل: 10 نقاط

12- أمريكا: 9 نقاط

13- البرتغال: 8 نقاط

14- كندا: 7 نقاط

15- مصر: 6 نقاط

16: باراجواي: 5 نقاط

منتخب مصر كأس العالم
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