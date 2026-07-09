ديانج: الأهلي سبب تألق مصر في المونديال.. وجعلني لا أتقبل الهزيمة

الخميس، 09 يوليه 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

رحيل أليو ديانج عن الأهلي

كشف المالي أليو ديانج لاعب فالنسيا الإسباني الجديد، أن انتقاله إلى الدوري الإسباني جاء بعد سنوات من المنافسة على أعلى المستويات بقميص الأهلي، مشددا على أن النادي الأحمر كان أحد أهم أسباب المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في كأس العالم.

أليو ديانج

النادي : فالنسيا

الأهلي

وانتقل أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع الأهلي.

وقال ديانج عبر صحيفة سوبر ديبورتي الإسبانية: "جئت إلى فالنسيا وأنا أحمل معي خبرة المنافسة في أعلى المستويات، وليس كما يعتقد البعض أنني قادم من دوري أقل قوة".

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وواصل "ما قدمه منتخب مصر في كأس العالم خير دليل على جودة اللاعبين الذين يخرجون من الأهلي، ولعبت إلى جانب مجموعة من أفضل لاعبي المنتخب المصري، وأعرف جيدا ما يعنيه التنافس على أعلى مستوى".

وأردف "الأهلي نادٍ اعتاد المنافسة تحت ضغط كبير، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في المونديال".

وكشف "اعتدت على خوض المباريات الكبرى والنهائيات والدربيات والمواجهات القارية، حيث لا يكون تقبل الهزيمة خيارا، والأهلي ليس مجرد نادٍ كبير في إفريقيا، بل هو نادٍ يصنع لاعبين قادرين على التألق في أكبر المحافل".

وأتم "عندما وصلت إلى فالنسيا، كان أول ما تحدثت عنه هو دوري أبطال أوروبا، لأنني أطمح دائما للمنافسة على أعلى المستويات".

وخاض أليو ديانج مع الأهلي 250 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 11 آخرين.

أليو ديانج النادي الأهلي فالنسيا
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