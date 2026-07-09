خبر في الجول - سموحة يضم جناح كهرباء الإسماعيلية

أتم نادي سموحة، صفقة ضم محمد فاروق لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد فاروق النادي : كهرباء الإسماعيلية سموحة

وعلم FilGoal.com أن فاروق وقع عقود انضمامه لنادي سموحة.

وينص العقد على انضمام فاروق لمدة 3 مواسم للفريق السكندري، حسبما علم FilGoal.com

وقام نادي سموحة بسداد المقابل النادي لنادي كهرباء الإسماعيلية.

وهبط فريق كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز 11 في جدول ترتيب مجموعة الهبوط.

فيما حل سموحة في المركز السابع بمجموعة البطولة.

وكان اللاعب محمد فاروق، انضم إلى كهرباء الإسماعيلية بعد صعوده للدوري الممتاز في صيف 2025 قادما من المجد الإماراتي، لمدة موسمين.

وينشط فاروق صاحب الـ 27 عاما، في مركز الجناح الأيمن.

وخاض لاعب سموحة الجديد، 27 مباراة الموسم الماضي بقميص كهرباء الإسماعيلية.

لعب 22 مباراة في الدوري، صنع خلالهم 3 أهداف، و4 مباريات في كأس الرابطة صنع خلالهم هدفا وحيدا.