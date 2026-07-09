كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الإسباني أوسكار مينجيزا بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

أوسكار مينجيزا النادي : سيلتا فيجو كريستال بالاس

وانضم مينجيزا إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر قادما من سيلتا فيجو، ليصبح أول صفقات المدرب الجديد بيير ساج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجيد المدافع الإسباني، البالغ من العمر 27 عامًا، اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، سواء كقلب دفاع أو ظهير.

ويملك مينجيزا 4 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا، وكان أساسيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

Hola, Óscar. We're delighted to confirm the signing of Óscar Mingueza on a four-year deal 🇪🇸 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026

وبدأ مينجيزا مسيرته في أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2020، ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا في العام التالي، ثم خاض 66 مباراة بقميص الفريق الكتالوني قبل انتقاله إلى سيلتا فيجو في صيف 2022.

كما يمتلك اللاعب خبرة أوروبية كبيرة، بعدما اختير ضمن فريق الموسم في الدوري الأوروبي 2025-2026، عقب مساهمته في وصول سيلتا فيجو إلى الدور ربع النهائي.

وقال مينجيزا بعد إعلان انضمامه للفريق: "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا".

وواصل "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى كريستال بالاس، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب سيلهرست بارك".

وخاض مينجيزا مع سيلتا فيجو 147 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 15 آخرين.