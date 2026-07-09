كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا

الخميس، 09 يوليه 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الإسباني أوسكار مينجيزا بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وانضم مينجيزا إلى كريستال بالاس في صفقة انتقال حر قادما من سيلتا فيجو، ليصبح أول صفقات المدرب الجديد بيير ساج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويجيد المدافع الإسباني، البالغ من العمر 27 عامًا، اللعب في أكثر من مركز بالخط الخلفي، سواء كقلب دفاع أو ظهير.

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ويملك مينجيزا 4 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا، وكان أساسيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وبدأ مينجيزا مسيرته في أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول عام 2020، ويتوج بلقب كأس ملك إسبانيا في العام التالي، ثم خاض 66 مباراة بقميص الفريق الكتالوني قبل انتقاله إلى سيلتا فيجو في صيف 2022.

كما يمتلك اللاعب خبرة أوروبية كبيرة، بعدما اختير ضمن فريق الموسم في الدوري الأوروبي 2025-2026، عقب مساهمته في وصول سيلتا فيجو إلى الدور ربع النهائي.

وقال مينجيزا بعد إعلان انضمامه للفريق: "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا".

وواصل "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى كريستال بالاس، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب سيلهرست بارك".

وخاض مينجيزا مع سيلتا فيجو 147 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

كريستال بالاس الدوري الإنجليزي أوسكار مينجيزا
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