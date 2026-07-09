الأعلى للإعلام: فضلنا الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال لفحص الشكاوى

أعلن المجلس الأعلي للإعلام، بدئه في إجراء تقييم شاكل لمجمل أداء الإعلام الرياضي خلال فترة كأس العالم 2026.

وودع المنتخب المصري كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين 3-2.

وكشف المجلس في بيان عبر صفحته الرسمية: "لجنة ضبط الإعلام الرياضي كانت قد آثرت الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في المونديال، لتبدأ في إجراء تقييم شامل لمجمل الأداء الإعلامي الرياضي الذي واكب مسيرة الفريق في البطولة، تمهيدًا للعرض على المجلس."

وأضاف "سيتخد المجلس ما يراه في ضوء ما يتضح من الفحص وما تلقى من شكاوى في هذا الشأن، طبقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨."

كما ثمنت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأداء المشرف والإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم.

وجاء في بيان المجلس "أشادت لجنة ضبط الإعلام الرياضي بجهود أبطال المنتخب الوطني الذين قدموا نموذجاً يحتذى به للشباب المصري، لا سيما بالقيادة الفنية الوطنية للفريق وعلى رأسها الكابتن حسام حسن، الذي نجح في صناعة حالة فريدة من الالتفاف الوطني حول الفريق."

وأكدت اللجنة "هذا الأداء المشرف أكد مكانة ومحبة مصر والمصريين في قلوب الأشقاء العرب، وهو ما رصدته وسجلته وسائل الإعلام المختلفة؛ المحلية والعربية والعالمية، لتتحول هذه المشاركة إلى ملحمة تاريخية تلهم الأجيال المقبلة."

وأتم البيان "تعرب اللجنة عن تقديرها الكبير لجهود الإعلاميين المصريين والإعلاميين من كل الدول العربية الشقيقة، الذين قدموا تغطية مهنية وحيادية تميزت بالموضوعية من أجل أداء رسالتهم الإعلامية بأمانة؛ الأمر الذي أسهم بوضوح في تهيئة المناخ الإيجابي الملائم للمنتخب الوطني، وجعل الأبطال يستشعرون مدى محبة ودعم الرأي العام لهم، والتفاف الملايين خلفهم طوال مشوارهم في المونديال."

ونجح المنتخب في عبور دور المجموعات بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وفاز منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي دور الـ 16، ودع المنتخب المونديال بعد تلقي خسارة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2، بعد التقدم حتى الدقيقة 79 بهدفين نظيفين.