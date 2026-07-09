بعد إصابته في الرباط الصليبي.. الشهدي يجري الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد

أجرى الحكام المصريين الكشف الطبي استعدادا للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد.

وتواجد الحكم مصطفى الشهدي بين الحكام لإجراء الكشف الطبي.

وتعرض الشهدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مودرن سبورت أمام الجونة شهر إبرايل الماضي.

وأوضح اتحاد الكرة أن الحكام الدوليين، وحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين، بدأوا في توقيع الكشف الطبي، تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم استعداداً للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد 2026/ 2027.

وأجرى الشهدي جراحة إصلاح قطع في الرباط الصليبي للركبة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، شهر مايو الماضي.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة مودرن والجونة، وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وقال الشهدي في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي "أنا راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره، وأمتلك عزيمة كبيرة ومتحفزاً للغاية لبدء البرنامج التأهيلي في أقرب وقت ممكن."

وأضاف "أسعى للعودة إلى الملاعب وممارسة مهام عملي التحكيمي في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة."

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الماضي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.