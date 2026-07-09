بعد إصابته في الرباط الصليبي.. الشهدي يجري الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد

الخميس، 09 يوليه 2026 - 18:26

كتب : FilGoal

مصطفى الشهدي - حكم

أجرى الحكام المصريين الكشف الطبي استعدادا للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد.

وتواجد الحكم مصطفى الشهدي بين الحكام لإجراء الكشف الطبي.

وتعرض الشهدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مودرن سبورت أمام الجونة شهر إبرايل الماضي.

أخبار متعلقة:
إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي مصطفى الشهدي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابته إصابة مصطفى الشهدي حكم مباراة مودرن والجونة واستبداله

وأوضح اتحاد الكرة أن الحكام الدوليين، وحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين، بدأوا في توقيع الكشف الطبي، تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم استعداداً للمشاركة في إدارة مباريات الموسم الجديد 2026/ 2027.

وأجرى الشهدي جراحة إصلاح قطع في الرباط الصليبي للركبة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، شهر مايو الماضي.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة مودرن والجونة، وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وقال الشهدي في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي "أنا راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره، وأمتلك عزيمة كبيرة ومتحفزاً للغاية لبدء البرنامج التأهيلي في أقرب وقت ممكن."

وأضاف "أسعى للعودة إلى الملاعب وممارسة مهام عملي التحكيمي في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة."

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الماضي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.

مصطفى الشهدي اتحاد الكرة
نرشح لكم
خبر في الجول - سموحة يضم جناح كهرباء الإسماعيلية خبر في الجول - القناة يضم محمد حمدي زكي الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الاثنين المقبل مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على حسم ملف تجديد شوبير وعاشور قبل انطلاق معسكر الإعداد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع الجزائري بقرار في الجول يكشف موعد معسكر الأهلي في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد خبر في الجول - المقاولون يتوصل إلى اتفاق مع لاعب فلسطيني جديد خبر في الجول - وليد علي من مودرن إلى زد
أخر الأخبار
خبر في الجول - سموحة يضم جناح كهرباء الإسماعيلية 23 دقيقة | ميركاتو
كريستال بالاس يعلن ضم مينجيزا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأعلى للإعلام: فضلنا الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال لفحص الشكاوى 46 دقيقة | في المونديال
بعد إصابته في الرباط الصليبي.. الشهدي يجري الكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - لوروا: إنفانتينو أحمق متعدد اللغات.. وجعل كرة القدم مشبوهة ساعة | في المونديال
بعد عودته للممتاز.. أبها ينجح في ضم ياسين براهيمي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - القناة يضم محمد حمدي زكي 2 ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - ليكيب: أرسنال يتوصل لاتفاق مع جيماريش.. ونيوكاسل يرفض العرض الأول 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة