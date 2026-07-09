كأس العالم - لوروا: إنفانتينو أحمق متعدد اللغات.. وجعل كرة القدم مشبوهة

شن الفرنسي كلود لوروا مدرب الكونغو، هجوما لاذعا على جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتقدا طريقة إدارته لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، كما كشف سبب غيابه عن البطولة الحالية.

وقال كلود لوروا في تصريحات عبر شبكة ليكيب الفرنسية: "كنت قد دعوت إلى مقاطعة كأس العالم، ولهذا السبب لست موجودا في الولايات المتحدة، وجياني إنفانتينو يتحدث عدة لغات، لكنه أحمق متعدد اللغات، وخطير على كرة القدم".

وواصل "لم يقدم أي شيء إيجابي لكرة القدم، بل جعل هذه الرياضة تبدو مشبوهة في نظر الجميع، ومن المؤسف أن هذا الرجل لا يزال يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأردف "اليوم عندما يتحدث الناس عن كرة القدم في الشوارع أو بين الأصدقاء، يتحدثون عن وجود تلاعب، وعن أن لجنة الانضباط لا وجود لها، وأشعر بالصدمة من الصورة التي أصبحت تعكسها كرة القدم الاحترافية على أعلى مستوى في العالم".

وكشف "في إفريقيا، يتصرف إنفانتينو وكأنه صاحب القرار المطلق في كأس الأمم الإفريقية، ولا يمكنه أن يفعل واحدا على مئة مما يفعله في كأس الأمم الإفريقية خلال بطولة أوروبا أو كوبا أمريكا أو كأس آسيا".

وواصل "هو من يحدد ترتيب مراسم نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويوجه رؤساء الدول أين يقفون، وهو من يقوم بتسليم جميع الميداليات".

وأتم "إنفانتينو يعتمد فقط على استغلال طمع عدد كبير من رؤساء الاتحادات الوطنية، بعض هؤلاء الرؤساء هاربون أصلا وتلاحقهم مذكرات توقيف دولية".