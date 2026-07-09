بعد عودته للممتاز.. أبها ينجح في ضم ياسين براهيمي

الخميس، 09 يوليه 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

لحظة هدف ياسين براهيمي في نهائي كأس العرب

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الجزائري ياسين براهيمي لاعب وسط الغراقة القطري وقع على عقود انضمامه إلى أبها السعودي.

وعاد أبها إلى الدوري السعودي الممتاز عقب 3 مواسم في دوري القسم الثاني.

وذكر التقرير أن الدولي الجزائري السابق وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة موسم.

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وسبق للدولي الجزائري السابق أن احترف في ستاد رين الفرنسي موسم 2009ـ2013، قبل أن يعيره إلى كليرمون، وفي موسم 2012 انتقل إلى نادي غرناطة الإسباني، واحترف بنادي بورتو البرتغالي منذ 2014ـ2019.

لينتقل بعدها إلى الدوري القطري مع الريان ولمدة أربعة مواسم، وفي 2022 وقع مع نادي الغرافة، قبل الانتقال إلى الدوري السعودي مع أبها.

وأضاف التقرير إلى أن إدارة النادي أبرمت عقدًا احترافيًا مع صفوان الجهني، الظهير الأيسر، البالغ 23 عامًا، قادمًا من نادي الطائي.

وتدرج الجهني في الفئات السنية بنادي التعاون، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع نادي جادران بوريتش الكرواتي 2022، وفي الموسم الذي يليه عاد للسعودية، ولعب مع الطائي قبل انتقاله إلى أبها.

ياسين براهيمي أبها الغرافة
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