خبر في الجول - القناة يضم محمد حمدي زكي
الخميس، 09 يوليه 2026 - 17:08
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي القناة إجراءات التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من حرس الحدود.
محمد حمدي زكي
النادي : حرس الحدود
وصعد القناة للدوري الممتاز رفقة بترول أسيوط، وأبو قير للأسمدة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن القناة تعاقد مع محمد حمدي زكي لمدة 3 سنوات.
وبدأ حمدي زكي مسيرته مع الاتحاد السكندري وانتقل بعدها لأندية الأهلي وإنبي وسموحة.
كما لعب لطلائع الجيش وأسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.
وسجل محمد حمدي زكي 53 هدفا وصنع 20 آخرين في 277 مباراة بالدوري المصري.
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