خبر في الجول - القناة يضم محمد حمدي زكي

الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الاثنين المقبل

مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على حسم ملف تجديد شوبير وعاشور قبل انطلاق معسكر الإعداد

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع الجزائري بقرار

في الجول يكشف موعد معسكر الأهلي في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد

خبر في الجول - المقاولون يتوصل إلى اتفاق مع لاعب فلسطيني جديد

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بعد حل أزمة يانيك فيريرا.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 10

خبر في الجول - ثنائي سموحة إلى أبو قير للأسمدة