كأس العالم - ليكيب: أرسنال يتوصل لاتفاق مع جيماريش.. ونيوكاسل يرفض العرض الأول

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي أرسنال توصل لاتفاق مع البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد من أجل ضمه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن نيوكاسل رفض العرض الأول الذي قدمه أرسنال بقيمة 70 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه في حال بيعه مقابل نحو 80 مليون يورو، سيحصل ليون، ناديه السابق، على حوالي 6 ملايين يورو إضافية.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإن أرسنال كثف تحركاته في الساعات الأخيرة لحسم الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن موقف نيوكاسل لم يتغير حتى الآن، إذ لا ينوي النادي فتح باب التفاوض أو الاستماع إلى عروض تخص لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما.

وخاض برونو جيماريش مع نيوكاسل 195 مباراة مسجلا 31 هدفا وصنع 32 آخرين.

وودع برونو جيماريش منافسات كأس العالم مع منتخب البرازيل بعد الهزيمة أمام النرويج بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.