أبولا: جيسوس مدربا لـ البرتغال حتى 2030

اقترب جورجي جيسوس من تولي القيادة الفنية لمنتخب البرتغال خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز المقال من تدريب المنتخب.

وودع منتخب البرتغال منافسات كأس العالم أمام إسبانيا في دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية أن جيسوس سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب البرتغال حتى عام 2030.

وذكرت الصحيفة أن جيسوس، الذي قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي، سيوقع عقدا لمدة أربعة أعوام مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.

وأضافت أن المدرب البرتغالي سيصطحب جهازه الفني المعتاد، والذي يضم مساعده جواو دي ديوس، وفابيو جيسوس، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية مارسيو سامبايو، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للزمالك.

كما سيضم الجهاز الفني أيضًا المحللين الفنيين رودريجو أراوجو وجيل هنريكيز.

وبذلك يستعد جيسوس لخوض القيادة الفنية لمنتخب البرتغال، في مهمة تمتد حتى نهاية كأس العالم 2030، حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي.