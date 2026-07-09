الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الاثنين المقبل

يقوم مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يوم الاثنين المقبل بوضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة..

ووجه النادي الدعوة للعديد من السادة الوزراء والشخصيات العامة والرياضية، يتقدمهم الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

بالإضافة إلى محمود توفيق وزير الداخلية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وراندة المنشاوي وزير الإسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، ومنال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة.

فضلا عن دعوة كل من طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحسام الدين فوزي محافظ دمياط، وجاكلين عازر محافظ البحيرة، وعلاء عبد المعطي محافظ الغربية، وإبراهيم عبد القادر مكي محافظ كفر الشيخ، وعصام صلاح الدين مدير أمن الدقهلية.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية النادي وتكليف شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة تامر ناصر بمنح الأولوية لملف فروع الأهلي في المحافظات.

وجاء التعاقد الأول مع شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري برئاسة عبد الهادي فرحات. وشركة نيشنز أوف سكاي برئاسة تامر نبيل، لإنشاء فرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.

ويملك الأهلي 4 أفرع رئيسية، تتواجد في القاهرة الكبرى.

ويستهدف إنشاء فرعين جديدين، أحدهما في المنصورة والآخر سيكون في صعيد مصر.