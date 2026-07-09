مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على حسم ملف تجديد شوبير وعاشور قبل انطلاق معسكر الإعداد

الخميس، 09 يوليه 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - إمام عاشور - مصر - أستراليا

كشف مصدر من النادي الأهلي آخر تطورات ملف تجديد عقد الثنائي، مصطفى شوبير وإمام عاشور.

وتألق عاشور وشوبير مع منتخب مصر الذي ودع كأس العالم من دور الـ16 بالخسارة من الأرجنتين.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com : "قررنا حسم ملف تجديد عقد الثنائي الدولي مصطفى شوبير وإمام عاشور قبل انطلاق معسكر الفريق للموسم الجديد".

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وأضاف "كما سيتم تعديل عقدي ثنائي الفريق، محمد هاني ومروان عطية بما يتناسب مع قيمتهما الفنية".

وينتهي تعاقد مصطفى شوبير مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2026-2027.

فيما يمتد تعاقد إمام عاشور مع الأهلي حتى صيف 2028.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي سيخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا بين يومي 31 يوليو و12 أغسطس.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

كما أعلن الأهلي ضم الثنائي، علي محمود، وأقطاي عبد الله قادما من إنبي.

وينتظر الأهلي انضمام لاعبيه الدوليين بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

إمام عاشور مصطفى شوبير الأهلي
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