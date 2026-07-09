ماركا: برشلونة يقترض 210 ملايين يورو لتمويل صفقاته الصيفية

الخميس، 09 يوليه 2026 - 14:31

كتب : FilGoal

جوان لابورتا

يستعد برشلونة للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قررت إدارة النادي الحصول على قرض بقيمة 210 ملايين يورو من أجل تمويل تدعيمات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، ترى الإدارة الرياضية بقيادة هانز فليك مدرب برشلونة أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات قوية للمنافسة على جميع البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، بعدما أثبت الفريق في الموسمين الماضيين قدرته على المنافسة محليا، دون النجاح في الوصول إلى لقب البطولة القارية.

وأوضح التقرير أن برشلونة، رغم اقترابه من العودة إلى قاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف، والتي ستمنحه مرونة أكبر في تسجيل اللاعبين والاستفادة الكاملة من عائدات بيع لاعبيه، إلا أن ذلك لن يكون كافيا لتمويل الصفقات المستهدفة.

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ولهذا السبب، لجأت إدارة النادي إلى طلب قرض بقيمة 210 ملايين يورو بضمان الإيرادات المنتظرة للموسم المقبل، في ظل معاناة النادي من نقص في السيولة المالية.

وأضافت التقارير أن الجزء الأكبر من قيمة القرض سيُخصص لإبرام صفقات جديدة، بينما سيُستخدم جزء محدود لتغطية الرواتب وبعض المصروفات التشغيلية اليومية للنادي.

ويعمل برشلونة حاليًا على التعاقد مع جوليان ألفاريز وجواو كانسيلو وكريم أديمي خلال الميركاتو الصيفي.

وتبدو صفقة أديمي الأقرب للحسم، في حين ينتظر النادي نهاية كأس العالم قبل التحرك رسميا لحسم صفقة ألفاريز، بينما لا تزال صفقة كانسيلو مرتبطة بحل بعض الملفات الضريبية.

وأعلن برشلونة في وقت سابق عن التعاقد مع انتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد كأولى صفقات الفريق الكتالوني الصيف الجاري.

برشلونة الدوري الإسباني جوان لابورتا
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