سكاي: كلوب يقترب من تدريب ألمانيا حتى 2030.. والحسم في نيويورك

اقترب يورجن كلوب من تولي القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا ووصلت المفاوضات إلى مرحلتها الأخيرة ليتولى المهم خلفا لجوليان ناجلزمان.

وقدم جوليان ناجلزمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن عقد كلوب مع ألمانيا سيكون حتى نهاية كأس العالم 2030 المقرر إقامته في إسبانيا والمغرب والبرتغال.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الأخيرة من المفاوضات بين كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم يومي الجمعة أو السبت في مدينة نيويورك، تمهيدا للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وأوضح التقرير أن رحيل كلوب عن مجموعة ريد بول لن يمثل أي عائق أمام إتمام الاتفاق، إذ سيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمغادرته بمجرد توقيع العقود النهائية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلزمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.