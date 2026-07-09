في الجول يكشف موعد معسكر الأهلي في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد
الخميس، 09 يوليه 2026 - 14:18
كتب : FilGoal
استقر النادي الأهلي على خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا.
وفضل الأهلي التحضير للموسم الجديد في إسبانيا، على عرضين من جنوب إفريقيا وإيطاليا.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا بين يومي 31 يوليو و12 أغسطس.
وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.
وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.
كما أعلن الأهلي ضم الثنائي، علي محمود، وأقطاي عبد الله قادما من إنبي.
وينتظر الأهلي انضمام لاعبيه الدوليين بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.
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