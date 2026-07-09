في الجول يكشف موعد معسكر الأهلي في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد

الخميس، 09 يوليه 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم حسين عموتة كمدرب للنادي الأهلي

استقر النادي الأهلي على خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا.

وفضل الأهلي التحضير للموسم الجديد في إسبانيا، على عرضين من جنوب إفريقيا وإيطاليا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد في إسبانيا بين يومي 31 يوليو و12 أغسطس.

أخبار متعلقة:
عبد الرحمن الحسيني يعلن رحيله عن الأهلي وهذه وجهته المقبلة الأهلي يعلن ضم أقطاي عبد الله الأولى في عهد عموتة.. الأهلي يعلن ضم علي محمود أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه

وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

كما أعلن الأهلي ضم الثنائي، علي محمود، وأقطاي عبد الله قادما من إنبي.

وينتظر الأهلي انضمام لاعبيه الدوليين بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

الأهلي حسين عموتة
نرشح لكم
دوري المحترفين - الإسماعيلي يواجه مسار في الجولة الأولى خبر في الجول - المقاولون يتوصل إلى اتفاق مع لاعب فلسطيني جديد كأس العالم - "الحلم انتهى لكننا سنعود أقوى".. رسالة من إمام عقب نهاية مشوار منتخب مصر خبر في الجول - وليد علي من مودرن إلى زد القسم الثالث - "أطمح للعمل في أوروبا".. في الجول يكشف قصة محلل أداء عمره 14 عاما بعد حل أزمة يانيك فيريرا.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 10 خبر في الجول - ثنائي سموحة إلى أبو قير للأسمدة عبد الرحمن الحسيني يعلن رحيله عن الأهلي وهذه وجهته المقبلة
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع الجزائري بقرار 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: كلوب يقترب من تدريب ألمانيا حتى 2030.. والحسم في نيويورك 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موعد معسكر الأهلي في إسبانيا تحضيرا للموسم الجديد 34 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - مؤتمر وهبي: لا توجد مكافأة سوى الكأس.. ولا نريد تكرار هزيمة 2022 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بيلد تكشف راتب كلوب مع منتخب ألمانيا وموقفه من ريد بُل 53 دقيقة | في المونديال
دوري المحترفين - الإسماعيلي يواجه مسار في الجولة الأولى ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المقاولون يتوصل إلى اتفاق مع لاعب فلسطيني جديد ساعة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يكشف موقع ملعبه الجديد بسعة 100 ألف متفرج ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة