كأس العالم - مؤتمر وهبي: لا توجد مكافأة سوى الكأس.. ولا نريد تكرار هزيمة 2022

كشف محمد وهبي مدرب منتخب المغرب، أن مواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم لن تُحسم بعامل الخبرة، مشددًا على أن منتخبه لا يعتبر الوصول إلى هذا الدور إنجازا كافيا، وأن الهدف الوحيد هو المنافسة على اللقب.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا اليوم الخميس في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وقال وهبي في المؤتمر الصحفي: "المواجهة أمام فرنسا ستكون متوازنة، ولن تحسم بعامل الخبرة فقط، بل بالأداء والنجاعة داخل الملعب".

وواصل "نثق في طاقة مجموعتنا وروحها الجماعية، وقد حضرنا للمباراة بهدوء وثقة، ولدينا تصور واضح لكيفية خوض هذا الموعد".

وأردف "لا يعجبني أن يعتقد الناس أن ما تم إنجازه كافٍ وأن الباقي مجرد مكافأة، المكافأة الوحيدة هي الفوز بالكأس ".

وكشف "في عام 2022 شعرت بالندم كمشجع، أما هذه المواجهة، يجب أن نلعب دون أن نترك أي مجال للندم، علينا تقديم كل ما لدينا بروح قتالية عالية دون أن نعتقد أن ما حققناه حتى الآن يكفي".

وواصل "الالتزام والانضباط اللذين نعيشهما يوميا، والتحضير للمباريات، وتحليل أداء الخصوم والمحادثات التي نجريها، بالنسبة لي كل هذا يبقى كما هو دون تغيير سواء كنا نلعب ضد فرنسا في ربع النهائي أو عندما واجهنا بوروندي على أرضنا في مباراة ودية".

وأعرب "نحن مستمرون في فعل ما كنا نقوم به منذ البداية، نحن هادئون جدا ونتعامل مع الأمور بإرتياح، كما أننا نتدبر مسألة إجهاد بعض اللاعبين، وأعتقد أن ديدييه ديشامب يواجه نفس هذه المخاوف، فهذا هو حال جميع الفرق".

وأتم "هناك لاعبون يعانون من إصابات طفيفة، وآخرون مجهدون، لذا نعمل على إدارة هذه الأمور رفقة طاقم كبير وبكثير من العناية والاهتمام".

وتأهل منتخب المغرب بعدما حقق انتصارا كبيرا أمام كندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما حقق منتخب فرنسا انتصارا مثيرا أمام باراجواي بهدف مقابل لا شيء.