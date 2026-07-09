كأس العالم - بيلد تكشف راتب كلوب مع منتخب ألمانيا وموقفه من ريد بُل

الخميس، 09 يوليه 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشفت جريدة بيلد تفاصيل تعيين يورجن كلوب كمدرب جديد للمنتخب الألماني، وهو ما ينتظر حدوثه خلال أيام.

وأوضح التقرير أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، ونائبه، هانز يواكيم فاتسكه، سيتوجهان إلى نيويورك نهاية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوضح التقرير أن العقد سيكون لمدة أربع سنوات حتى عام 2030، بما في ذلك كأس العالم 2030.

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وقدم يوليان ناجلزمان استقالته من منصبه، بعد خروج مانشافت من كأس العالم في دور الـ32 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

وسيتقاضى كلوب راتبا أعلى بقليل من راتب ناجلزمان البالغ 7 ملايين يورو سنويا، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه من شبه المؤكد أن يكون مساعدا كلوب، بيتر كراويتز وببي ليندرز، ضمن طاقمه الفني.

ولن يدفع الاتحاد الألماني لكرة القدم أي تعويض لشركة ريد بل مقابل فسخ عقده.

وبدلًا من ذلك، سيبقى كلوب مع ريد بل كسفير للعلامة التجارية، وهو ما يمثل قيمة أكبر للشركة من تعويض مالي زهيد.

وفي السياق نفسه، أكد كلوب بنفسه رغبته في تولي تدريب منتخب ألمانيا، مشددا على أنه سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ويبعتد يورجن كلوب عن التدريب منذ صيف 2024 بعد رحيله عن ليفربول ويبحث عن العودة من جديد وذلك من بوابة منتخب ألمانيا.

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