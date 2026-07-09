دوري المحترفين - الإسماعيلي يواجه مسار في الجولة الأولى

الخميس، 09 يوليه 2026 - 13:42

كتب : رضا السنباطي

الإسماعيلي

يفتتح النادي الإسماعيلي مشواره في دوري المحترفين بمواجه مسار.

وهبط الإسماعيلي رفقة حرس الحدود وفاركو وكهرباء الإسماعيلية بنهاية الموسم المنصرم من الدوري الممتاز.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى من دوري المحترفين عن مواجهة الإسماعيلي ضد مسار.

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فيما سيلعب حرس الحدود أمام نادي وي، ويواجه بروكسي نظيره فاركو.

ويفتتح كهرباء الإسماعيلية مبارياته في دوري المحترفين بمواجهة لافيينا.

وتنطلق منافسات دوري المحترفين 2026-2027 يوم 20 أغسطس المقبل.

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وجاءت قرعة مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين كالتالي:

الإسماعيلي × مسار

الإنتاج الحربي × النصر

حرس الحدود × نادي وي

ديروط × مالية كفر الزيات

طنطا × تيم اف سي

السكة الحديد × الترسانة

لافيينا × كهرباء الإسماعيلية

بروكسي × فاركو

المنصورة × بلدية المحلة

الداخلية × دلتا يونايتد.

الإسماعيلي دوري المحترفين
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