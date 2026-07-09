خبر في الجول - المقاولون يتوصل إلى اتفاق مع لاعب فلسطيني جديد

يقترب نادي المقاولون العرب من ضم فلسطيني جديد لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب توصل إلى اتفاق مع اللاعب الفلسطيني محمد صندوقة لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيمتد عقد اللاعب مع المقاولون العرب لثلاث مواسم ويأتي في صفقة انتقال حر.

وكان الاتحاد السكندري الطرف الأقرب لحسم الصفقة، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية، ووصلت المباحثات إلى مراحل متقدمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، لتتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وانتهى عقد اللاعب مع فريق سما السرحان الأردني بعدما انضم لهم لموسم واحد فقط.

وخاض صندوقة مع سما السرحان 15 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع هدفان.

وأنهى المقاولون العرب الدوري المصري الموسم المنتهي في المركز السابع من مرحلة تفادي الهبوط برصيد 38 نقطة.

وكان المقاولون العرب قد أعلن في وقت سابق ضم الفلسطيني أنس بني عودة.