كأس العالم - مهند لاشين: هذه ليست النهاية بل بداية لخطوة جديدة

يؤمن مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر بأن نهاية مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026 ستكون بداية لأمل جديد في مشاركة أفضل بالنسخة المقبلة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب مهند لاشين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "اولاً أشكر الله وأتمنى أن يشعر الشعب المصري العظيم بالفخر بما قدمناه".

وأضاف "ثانيا أشكر جمهورنا العظيم والسيد الرئيس على دعمهم المستمر".

وتابع "بالتأكيد كنا نتمنى أن نكمل المشوار ونسعدكم أكثر من ذلك، لكن هذه إرادة الله".

وأكمل "فخور بكل شخص تواجد في هذه الرحلة، الجميع عمل بجد منذ أول يوم، لم يبخل أحد بأي نقطة عرق وهو يلعب باسم مصر".

وواصل "شكراً من القلب لجمهور مصر، الذي ساندنا في كل مكان، وجعلنا نشعر أننا نلعب وسط مصر ونحن بعيدين عنها".

وشدد "هذه ليست النهاية بل بداية لخطوة جديدة. سنستفيد من كل لحظة، وسنبني على ما حققناه، القادم أفضل إن شاء الله بفضل الله ثم دعمكم.. الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وتصل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وكشفت شركة مصر للطيران إقلاع طائرة خاصة من القاهرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإقلال بعثة المنتخب إلى البلاد.

وأعلن اتحاد الكرة تجديد الثقة في حسام حسن حتى كأس العالم 2030.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.