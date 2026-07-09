كأس العالم - لامين يامال: أفضل نسخة مني تظهر في المباريات الكبرى.. وميسي مذهل

وعد لامين يامال نجم إسبانيا بالظهور بشكل أقوى خلال مباريات منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم.

وتلعب إسبانيا ضد بلجيكا مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وقال لامين يامال عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "أشعر بحماس كبير لإظهار حقيقتي. الجماهير تتذكر ما يحدث في الأدوار الإقصائية، ومنذ دور الـ16 ودور الثمانية ارتفع حماسي بشكل أكبر. كلما اقتربت المباريات الكبرى، أُظهر أفضل نسخة مني. أثق في قدرتي على التألق في الأدوار الحاسمة".

وأضاف "تعاملت مع فترة التعافي بهدوء حتى أصل إلى أفضل حالة في هذا التوقيت. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية، وأريد أن أثبت ما تستطيع إسبانيا تقديمه، وما أستطيع أنا تقديمه أيضا".

وتابع "أنا أكثر شخص يطالب نفسه بالمزيد. لم أصل إلى هدفي مع برشلونة، ولم أصل إليه حتى الآن مع المنتخب. أعلم أنني قادر على تقديم مستوى أفضل".

وواصل "الفوز على البرتغال منحنا ثقة كبيرة، لأنهم من أقوى المنتخبات في البطولة، لكننا نعلم أن كل مباراة في كأس العالم مختلفة".

وتابع "إذا واجهنا المغرب أو فرنسا فستكون مباراة خاصة، لكن أي منافس سنواجهه سيكون هدفنا الفوز والتأهل إلى النهائي".

وواصل "ما يقدمه ميسي في كأس العالم مذهل. الجميع يعرف قيمته، لكن مستواه الحالي فاجأ الكثيرين. كما يسعدني أيضا رؤية نيمار وكريستيانو بهذا المستوى، فهم صنعوا طفولة جيلنا".

وأكمل "الجميع يثق بي، وهذا أمر جميل بالنسبة لي. لا أعتبره ضغطا، بل دافعا للاستمتاع أكثر داخل الملعب. هناك من يؤمن بك، وهناك من ينتظر سقوطك. المهم بالنسبة لي أن أبقى هادئا، ونواصل طريقنا في تحقيق الانتصارات".

وواصل "أتعامل مع الانتقادات بشكل إيجابي. عندما تقدم أداء جيدا، يصمت الجميع. الناس ظنت أنني كنت غاضبا لأنني لم أسجل، لكن هذا غير صحيح. هدفي ليس التسجيل فقط، بل أن أكون أكثر تأثيرا في المباراة".

وأوضح "ابتعدت عن الملاعب قرابة شهرين، ومن الطبيعي أن أحتاج إلى المزيد من المباريات لاستعادة أفضل نسخة مني".

وشدد "تيبو كورتوا أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وسيجعل مهمتي أصعب، لكنني سأدخل المباراة بعقلية الفوز".

وأتم تصريحاته "جوليان ألفاريز لاعب من الطراز الرفيع، وأي فريق يتمنى ضمه. إذا انضم إلى برشلونة سنستقبله بأذرع مفتوحة، لأنه يناسب أسلوب الفريق".

وتلعب إسبانيا ضد بلجيكا مساء الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وسيدير طاقم تحكيم بقيادة مايكل أوليفر مباراة إسبانيا ضد بلجكيا بربع النهائي.

وتاهلت إسبانيا إلى ربع النهائي بالفوز على البرتغال بهدف دون رد، فيما فازت بلجيكا على أمريكا 4-1.

ويلعب الفائز من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا، أمام الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف النهائي.