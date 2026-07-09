مؤتمر فيليبي لويس: الدوري الفرنسي ضمن أفضل 3 دوريات.. والدفاع يحصد البطولات

شدد فيليبي لويس مدرب موناكو الجديد على أنه رفض عروضا أخرى من أجل قيادة الفريق الفرنسي، مشيرا إلى أن الدوري الفرنسي يعد من بين أفضل ثلاثة دوريات في العالم.

وعين موناكو المدرب البرازيلي لقيادة الفريق الموسم المقبل حتى عام 2028.

وقال فيليبي لويس في مؤتمر تقديمه مدربا جديدا للفريق: "اخترت موناكو رغم العروض التي تلقيتها، لأن الدوري الفرنسي بالنسبة لي ضمن أفضل ثلاثة دوريات في العالم".

وواصل "مستوى الدوري الفرنسي مذهل، هناك جودة هائلة من الناحية البدنية، وشدة كبيرة في المباريات، وأفكار لعب مميزة، إلى جانب التطور التكتيكي. إنه دوري جذاب للغاية".

وأردف "أتيت إلى موناكو بطموح كبير، وكانت العلاقة الجيدة التي جمعتني بالمدير الرياضي تياجو سكورو أحد الأسباب المهمة في اتخاذ قراري".

وكشف "أحب اللعب الهجومي والاستحواذ على الكرة، فهذا هو الأسلوب الذي أؤمن به، وهدفي هو غرس العقلية التنافسية داخل الفريق، والقدرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات هي الأساس".

وواصل "يمكنك أن تهاجم كثيرا، لكن إذا استقبلت أهدافا كثيرة فلن يكون ذلك جيدا".

وأتم "أقول دائما إن الهجوم يجعلك تفوز بالمباريات، لكن الدفاع هو ما يجعلك تحصد البطولات".

وأنهى موناكو الموسم الماضي في المركز السابع بعدما تراجعت نتائج الفريق في الجولات الأخيرة الأمر الذي دفع الإدارة إلى التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.