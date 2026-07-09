كأس العالم - رومانو: يوفنتوس يتحرك لضم إيميليانو مارتينيز

دخل يوفنتوس في مفاوضات أولية للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد مارتينيز مع أستون فيلا صيف 2029.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن النادي الإيطالي قدم عرضا أوليا للاعب، الذي أبدى ترحيبه بفكرة الانتقال إلى صفوف السيدة العجوز.

لكن الصفقة لا تزال مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا، إذ لم تتجاوز المفاوضات بين الناديين مراحلها الأولى حتى الآن.

وفي حال تعثر المفاوضات، يضع يوفنتوس الإيطالي جولييلمو فيكاريو حارس توتنام، ضمن قائمة البدائل، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي الإنجليزي هذا الصيف.

ويخوض إيميليانو منافسات كأس العالم مع منتخب الأرجنتين بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطى منتخب مصر بـ3-2 وسيواجه سويسرا في الدور المقبل.

وخاض مارتينيز مع أستون فيلا 256 مباراة تلقت شباكه 305 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 80 مباراة.