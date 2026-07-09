كأس العالم - محمود صابر: سنكمل الحلم معا

الخميس، 09 يوليه 2026 - 12:22

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر - إيران

يرى محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر أن مشاركة الفراعنة الإيجابية في كأس العالم 2026 مجرد بداية.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب محمود صابر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بسم الله.. ذلك الفضل من الله.. الحمد لله رب العالمين على فضله وكرمه علينا، قدمنا أفضل ما لدينا وكنا عند حسن ظن الجماهير".

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وأضاف "أسعدنا الجماهير وسعدنا معهم، عشنا معكم الحلم الكبير، لكنه في ما زال في البداية، وسنكمله إن شاء الله".

وأكمل رسالته للجماهير المصرية "شكرا لكم على تشجيعكم ودعمكم واحتفالاتكم الجميلة المبهجة، شكرا لكم على الروح الطيبة والحالة الجميلة التي عشناها سويا".

وأتم "شكرا للجهاز واللاعبين والمسؤولين عن المنتخب، فخور لأنني كنت جزء منكم وإن شاء الله سنكمل الحلم معا".

وتصل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وكشفت شركة مصر للطيران إقلاع طائرة خاصة من القاهرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإقلال بعثة المنتخب إلى البلاد.

وأعلن اتحاد الكرة تجديد الثقة في حسام حسن حتى كأس العالم 2030.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

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