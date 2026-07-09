كأس العالم - وهبي يعلن غياب صيباري عن المغرب أمام فرنسا

الخميس، 09 يوليه 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

كشف محمد وهبي مدرب منتخب المغرب عن غياب إسماعيل صيباري أمام فرنسا.

ويلعب المغرب ضد فرنسا مساء اليوم الخميس ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وقال محمد وهبي مدرب المغربي في تصريحات للصحفيين: "جميع اللاعبين متاحون لمواجهة فرنسا باستثناء إسماعيل صيباري، لكنني آمل أن يكون جاهزا لما تبقى من البطولة".

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وأضاف "يجب أن يكون نهجنا واحدا في كل مباراة. مستوى الانضباط اليومي، والتحليل، والاجتماعات الفنية، يبقى نفسه سواء واجهنا فرنسا أو بوروندي".

وتابع "علينا أن نحافظ دائما على الدافع نفسه، وأن نتمسك بعاداتنا في التحضير، حتى ندخل كل مباراة بأقصى درجات الهدوء والثقة".

وعن تعيين حكم مباراة المغرب وفرنسا، أبدى وهبي ارتياحه قائلا: "حكم مباراة فرنسا يملك خبرة كبيرة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا. نحن هادئون ومطمئنون من هذه الناحية، وبشكل عام يجب تقبل قرارات الحكام".

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وجاء طاقم حكام مباراة المغرب أمام فرنسا كالتالي:

حكم الساحة: فاكوندو تيو

الحكم المساعد الأول: خوان بابلو بيلاتي

الحكم المساعد الثاني: جابرييل تشادي

الحكم الرابع: داريو هيريرا

الحكم المساعد الاحتياطي: كريستيان نافارو.

وفاز منتخب فرنسا على باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم.

فيما فاز المغرب على كندا بثلاثية دون رد في ثمن النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المتأهل من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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