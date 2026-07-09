تقارير: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كريم أديمي.. ويتفاوض مع دورتموند
الخميس، 09 يوليه 2026 - 11:56
كتب : FilGoal
توصل نادي برشلونة لاتفاق مع كريم أديمي نجم بوروسيا دورتموند من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا للصحفي الإسباني جيرارد روميرو.
كريم أديمي
النادي : بوروسيا دورتموند
وينتهي عقد أديمي مع دورتموند الصيف المقبل، ولذلك ربما يوافق عن تركه بدلا من رحيله مجانا الموسم المقبل.
وأوضح روميرو أن البلوجرانا يتفاوض مع دورتموند من أجل التخلي عن أديمي.
وأضاف أن نادي برشلونة اتفق مع اللاعب على التعاقد معه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن أديمي لا يخطط حاليًا لتمديد عقده مع بوروسيا دورتموند لما بعد عام 2027.
وأضاف التقرير أن برشلونة ودورتموند في مرحلة المفاوضات المباشرة حاليا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين حتى الآن.
ويرغب هانز فليك في التعاقد معه، كما يرغب أديمي في الانتقال إلى البلوجرانا، حسب تقرير سكاي.
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