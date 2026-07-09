بوستيكوجلو: أتمنى أن يكون موسمي الأول مع النصر هو الأفضل في مسيرتي

يتمنى الاسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب فريق النصر الجديد أن يكون الموسم المقبل هو الأفضل على الإطلاق في مسيرته.

وتولى بوستيكوجلو تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي غادر النادي بعد نهاية عقده الممتد لموسم واحد شهد تتويج الأصفر بلقب الدوري السعودي.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "الأمر المهم بالنسبة لي أنني كنت استمتع بكل مسيرتي، واستمتع بالحصول على تحديات ومنافسات جديدة، والعمل مع ناس مختلفين والتطور مع ذلك".

وأضاف "دائمًا التحدي هو نفسه مهما كان وضع الفريق وسبق أن أشرفت على فرق لم تكن ناجحة وجعلتهم ناجحين، وفرق أخرى كانت ناجحة وواصلت معهم النجاح، وبالنسبة لي كان الأهم أن أحظى بعلاقة جيدة مع الناس الذين عملت معهم في الأندية".

وتابع المدرب الأسترالي الذي سبق له العمل في العديد من الأندية ومنها توتنام الإنجليزي: "عملت كثيرًا في آسيا، وأنا قادم من هذا الجزء من العالم، وعندما عملت في أوروبا كنت دائمًا أقول إن كل النجاح الذي حققته كان صعبًا، وهذا لا يعني أنه كان سهلًا مع الفرق الآسيوية، وواجهت صعوبات وتحديات في كل بطولة حققناها".

وعن تحدياته مع النصر في موسمه الأول، أجاب بوستيكوجلو "الدوري السعودي تطور كثيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبح هناك 4 و5 و6 أندية جميعها منافسة جدًا وتريد الفوز، ودوري أبطال آسيا للنخبة تحدٍ عالٍ أيضًا، لذا التواجد مع فريق يحظى ببعض الاستقرار هو أمر مهم".

وتطرق بوستيكوجلو إلى حقبة النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، قائلًا: "جيسوس قدم عمل استثنائي في الموسم الماضي للفوز بالدوري، والآن النادي مستعد للذهاب إلى المستوى الثاني، لذلك أنا هنا".

وتابع المدرب الأسترالي: "كل عام هو شيء جديد بالنسبة لي، وبهذه الطريقة حققت الكثير من النجاح في مسيرتي، وفي كل موسم جديد كنت ابدأ بنفس العقلية".

واستكمل مدرب الفريق النصراوي: "لا يهم ما حققته في الماضي، ومن المهم أن نفوز بشيء، وأي نادٍ أو أي شخص عندما يفوز بشي ويشعر بطعمه فإنه يريده مجددًا، ولكن الأهم أن تتذكر ماذا فعلت لتحقيق ذلك وكم بذلت من عمل شاق وتضحيات".

واستطرد "بالنسبة لي ابدأ كل عام بنفس العقلية، وأريده أن يكون العام الأفضل على الإطلاق لي وللنادي والناس الذين أعمل معهم، وهكذا سنبدأ عملنا".

وعن مغزى مقولته "دائمًا ما أفوز في الموسم الثاني"، رد بوستيكوجلو: "قلتها عندما لم يؤمن الكثير من الناس أننا نستطيع الفوز بأي شيء، وكنت في نادي توتنام الذي لم يحقق حينها أي لقب في 17 عامًا، ولم يحقق لقبًا أوروبيًا خلال 40 عامًا، وقلتها لأني كنت حينها في موسمى الثاني معهم، وعندما كنت في سيلتك فزنا بالثنائية في موسمى الأول، وأطلقت هذا التصريح لأنني أردت أن أؤكد للجميع أنني كنت أعلم أننا نستطيع الفوز بلقب مع توتنام، وهو نادٍ لم يكن مشهورًا بتحقيق البطولات".

وزاد بوستيكوجلو "بالنسبة لي، لا يهم أنه عامي الأول أو الثاني أو الثالث، وفي كل عام أدرب فيه فأنني أريد الفوز بالبطولات، ولكن الأمر لا يتعلق بالانتصار فقط بل بكيفية تحقيقه وكيف تلعب الكرة".