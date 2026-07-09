كأس العالم - موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في ربع النهائي.. والقناة الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 9 يوليو مواجهة واحدة ضمن منافسات كأس العالم 2026، تجمع بين المغرب وفرنسا.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباراة فرنسا ضد المغرب ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وتقام مباراة المغرب ضد فرنسا في تمام الساعة 11 مساء من اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

وتذاع مباراة المغرب ضد فرنسا بربع نهائي كأس العالم على قنوات بي إن سبورتس ماكس.

وجاء طاقم حكام مباراة المغرب أمام فرنسا كالتالي:

حكم الساحة: فاكوندو تيو

الحكم المساعد الأول: خوان بابلو بيلاتي

الحكم المساعد الثاني: جابرييل تشادي

الحكم الرابع: داريو هيريرا

الحكم المساعد الاحتياطي: كريستيان نافارو.

وفاز منتخب فرنسا على باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم.

فيما فاز المغرب على كندا بثلاثية دون رد في ثمن النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المتأهل من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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