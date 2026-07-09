كأس العالم - منتخب مصر ينهي مشواره في المركز الـ15
الخميس، 09 يوليه 2026 - 10:59
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.
وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 3-2 وودع نهائيات كأس العالم من دور الـ 16.
ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.
وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.
وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.
وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.
وإليكم الترتيب النهائي
المنتخبات التي ودعت من دور الـ 16
9 – المكسيك: 12 نقطة
10- كولومبيا: 11 نقطة
11- البرازيل: 10 نقاط
12- أمريكا: 9 نقاط
13- البرتغال: 8 نقاط
14- كندا: 7 نقاط
15- مصر: 6 نقاط
16: باراجواي: 5 نقاك
المنتخبات التي ودعت من دور الـ 32
17- هولندا: 8 نقاط
18- ألمانيا: 7 نقاط
19- كوت ديفوار: 6 نقاط
20- كرواتيا: 6 نقاط
21- اليابان: 5 نقاط
22- أستراليا: 5 نقاط
23- الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط
24- غانا: 4 نقاط
25- الإكوادور: 4 نقاط
25- جنوب إفريقيا: 4 نقاط (تعادلت في كل شيء مع الإكوادور)
27- السويد: 4 نقاط.