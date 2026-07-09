كأس العالم - منتخب مصر ينهي مشواره في المركز الـ15

الخميس، 09 يوليه 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

مصر ضد الأرجنتين

أنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 3-2 وودع نهائيات كأس العالم من دور الـ 16.

ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.

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وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.

وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

وإليكم الترتيب النهائي

المنتخبات التي ودعت من دور الـ 16

9 – المكسيك: 12 نقطة

10- كولومبيا: 11 نقطة

11- البرازيل: 10 نقاط

12- أمريكا: 9 نقاط

13- البرتغال: 8 نقاط

14- كندا: 7 نقاط

15- مصر: 6 نقاط

16: باراجواي: 5 نقاك

المنتخبات التي ودعت من دور الـ 32

17- هولندا: 8 نقاط

18- ألمانيا: 7 نقاط

19- كوت ديفوار: 6 نقاط

20- كرواتيا: 6 نقاط

21- اليابان: 5 نقاط

22- أستراليا: 5 نقاط

23- الكونغو الديمقراطية: 4 نقاط

24- غانا: 4 نقاط

25- الإكوادور: 4 نقاط

25- جنوب إفريقيا: 4 نقاط (تعادلت في كل شيء مع الإكوادور)

27- السويد: 4 نقاط.

منتخب مصر كأس العالم
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