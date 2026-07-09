كأس العالم - "الحلم انتهى لكننا سنعود أقوى".. رسالة من إمام عقب نهاية مشوار منتخب مصر

قدم إمام عاشور لاعب منتخب مصر، الشكر لزملائه والجهاز الفني للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة في مباراة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2.

وكتب إمام عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، هناك هزائم تؤلم أكثر من أي كلمات، وهذه واحدة منها".

وواصل "أعتذر لكل شخص تعلق بهذا الحلم، ولكل من آمن بنا وكان ينتظر أن نفرحه، كنا نتمنى مواصلة المشوار وتحقيق ما يليق بدعمكم، وقاتلنا بكل ما نملك، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأردف "كل الشكر والتقدير للجهاز الفني، ولكل زملائي اللاعبين على المجهود الكبير والروح والقتال حتى اللحظة الأخيرة".

ووجه رسالة شكر للجماهير وقال: "الشكر الأكبر لكل من ساندنا، ووقف خلفنا، وآمن بنا منذ اليوم الأول وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأتم حديثه "أعدكم بأننا سنعود أقوى، وسنواصل القتال بكل ما لدينا من أجل إسعادكم وتشريف اسم مصر، تحيا مصر دائما".

وخاض إمام عاشور كافة مباريات منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدفين في البطولة أمام بلجيكا وأستراليا.