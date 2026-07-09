كأس العالم - "الحلم أصبح حقيقة".. رسالة من زيزو بعد مشوار المنتخب في البطولة

الخميس، 09 يوليه 2026 - 00:57

كتب : FilGoal

زيزو - روسيا - منتخب مصر

أعرب أحمد سيد "زيزو" عن سعادته بالمشاركة مع المنتخب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من ثمن النهائي بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اللي حصل مش مجرد إنجاز كروي، لكنها لحظة ستظل محفورة في تاريخ مصر".

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"فخور جدا بما حققناه، وفخور أكثر إنني كنت جزءا من رحلة رسمت البسمة على وجه ملايين المصريين، لا يوجد إحساس يوازي مشاهدة شعب كامل فرحان، وشعور الفخر ببلده".

"منذ زمن وحلمنا أن تكتب مصر تاريخا جديدا في كأس العالم، واليوم الحلم أصبح حقيقة، هذا الإنجاز ليس ملكا للجيل أو مجموعة لاعبين، هذا إنجاز باسم كل مصري آمن وصبر واستمر في المساندة حتى آخر لحظة".

"سعادة مصر اليوم بالدنيا وما فيها، لا يوجد لقب يساوي لحظة رؤية علم بلادك مرفوعا، ويتردد اسمها بكل فخر واحترام بين أكبر منتخبات العالم".

"الحمد لله دائما وأبدا، واسأل الله أن تكون البداية فقط، وأن تبقى راية مصر دائما في أعلى مكان".

وتصل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وكشفت شركة مصر للطيران إقلاع طائرة خاصة من القاهرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإقلال بعثة المنتخب إلى البلاد.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

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