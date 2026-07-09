كأس العالم - "ما حدث لن يُنسى".. رسالة من زيكو عقب نهاية مشوار منتخب مصر

الخميس، 09 يوليه 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - مصر ضد الأرجنتين

أبدى مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر فخره بالمشاركة في كأس العالم 2026.

وشارك زيكو في كأس العالم وسجل هدفين ضد كل من نيوزيلندا في دور المجموعات والأرجنتين في دور الـ 16.

وكتب زيكو عبر إنستجرام

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"الحمد لله على كل شيء وصلنا له.

ربما توقف المشوار هنا، لكن ما حدث لن يُنسى.

في البداية أشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه واهتمامه بنا، وأشكر شعب مصر العظيم على وقوفه معانا وجمهورنا الذي ملئ الاستاد من أول يوم لآخر لحظة.

دعمكم وثقتكم كانوا أكبر دافع لنا، وحاربنا من أجلكم لأجل إسعادكم.

وفخور جدا إنني كنت جزءا من البعثة، وفخور بكل رجل تعب وحارب وضحى، سواء لاعب، جهاز فني، جهاز طبي، إداري، سوشيال ميديا أو أي شخص تواجد معنا. كل واحد كان له دور، وكل واحد أدى ما عليه بكل إخلاص.

والحمد لله إن أكرمنا الله ووصلنا لمكان يُسعد كل مصري، وأردنا مواصلة المشوار.

ووعد مننا هذه ليست النهاية، هذه بداية لحلم أكبر. سنسمع أكثر، وسنتعلم من كل تجربة، وإن شاء الله سنبني على ما وقفنا عنده، ونعود لإسعاد مصر بإنجازات أكبر.

شكرًا لكل واحد آمن بنا ووقف في ظهرنا.

الحمد لله دائمًا وأبدًا، وتحيا مصر".

وخاض زيكو 7 مباريات دولية بقميص منتخب مصر منذ انضمامه تحت قيادة حسام حسن.

زيكو شارك ضد روسيا والبرازيل وديا قبل البطولة وسجل هدفا في شباك كليهما.

وفي كأس العالم سجل هدفين وصنع هدفا خلال مشوار مصر حتى ثمن النهائي.

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