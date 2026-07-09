أبو زهرة: أبو ريدة احتد على مسؤول فيفا.. وتقدمنا بشكوى لإيقاف الحكم الفرنسي

أعرب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن استيائه من أداء الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه الذي أدار مباراة مصر أمام الأرجنتين.

وودع المنتخب المصري كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي: "الاتحاد المصري يعرب عن استيائه من طاقم التحكيم الفرنسي، وتقدمنا بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمطالبة بإيقاف الحكم الفرنسي."

وأضاف "من غير الوارد إعادة المباراة، ولكننا أعربنا عن استيائنا، وكان هناك نقاشا حادا جدا بين هاني أبو ريدة والأمين العام للاتحاد الدولي (فيفا) أمام كافة وكالات الأنباء العالمية، والجميع التفت إلى أن هناك أمر هام في المباراة."

وأكمل "سيكون هناك رد رسمي على شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا، وسيتم إعلانه."

وتابع "منتخبات أخرى ودعت المونديال، ولم يتعاطف معهم أحدا مثل تعاطفهم مع المنتخب المصري."

وقدم أبو زهرة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر قبل وخلال البطولة، ومجلس الوزراء، ووزير الرياضة، والشركات الوطنية التي عملت مع المنتخب.

كما قدم الشكر إلى الجماهير المصرية داخل وخارج مصر، والجماهير العربية التي ساندت المنتخب.

وتحدث أبو زهرة عن المشروع القومي لاتحاد الكرة "سننفذ مشروعنا القومي الذي أعلنا عنه قبل السفر إلى كأس العالم، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة."

وأضاف "هذا المشروع سيكون في كل شارع في مصر، وأتمنى أن يكون برعاية الرئيس السيسي."

وعن استقبال المنتخب، قال "سيكون هناك استقبال شعبي وحكومي على أعلى مستوى، سيكون تكريم كبير لنا في حالة استقبلنا الرئيس السيسي، وستكون انطلاقة لنا للمستقبل لإسعاد الشعب المصري."

وردا على إذا ما كان تصريحات حسام حسن الداعمة لفلسطين، هي السبب وراء الحالات الجدلية التحكيمية في المباراة، قال "فلسطين قضية كل مصري، وإذا كان ما مررنا به في المباراة، بسبب دعم حسام حسن للقضية الفلسطينية، فنحن كسبنا دعمنا للقضية وإيصال رسالة لأخواتنا بأننا بجانبهم."