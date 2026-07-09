خبر في الجول - وليد علي من مودرن إلى زد

أتم نادي زد اف سي اتفاقه مع وليد علي فرج لاعب مودرن سبورت، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وليد علي فرج النادي : مودرن سبورت زد

وعلم FilGoal.com أن وليد علي اجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد اف سي.

ووقع اللاعب عقود الانضمام إلى زد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، حسبما علم FilGoal.com.

ويجيد وليد علي صاحب الـ 25 عاما، اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن.

وخاض وليد علي 11 مباراة الموسم الماضي في كافة البطولات.

واقترب زد من ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب البنك الأهلي السابق، ومروان حجيج لاعب ويل السويسري

كما أتم نادي زد اتفاقه مع كريم الديب على الانضمام للفريق في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وسيقيم نادي زد معسكره الخارجي في تركيا خلال الأسبوع الأخير من يوليو المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأنهى زد الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثاني من المجموعة الثانية لتفادي الهبوط والتي كانت تضم 14 فريقا.