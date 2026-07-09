القسم الرابع - "أطمح للعمل في أوروبا".. في الجول يكشف قصة محلل أداء عمره 14 عاما

أعلن نادي الأخيوة أحد أندية القسم الرابع (الدرجة الخامسة) تجديد تعاقد جهازه الفني بقيادة السيد القاضي.

الأمر إلى هنا يبدو طبيعيا، لكن في صورة الإعلان عن الجهاز الفني تواجد أحمد السيد القاضي نجل المدير الفني كمحلل أداء.

ما الغريب في الأمر؟ لا شيء، أحمد السيد القاضي نجل المدير الفني يبلغ من العمر 14 عاما.

وهو أمر أثار الجدل خاصة في ظل صغر عمر محلل الأداء.

FilGoal.com تواصل مع السيد القاضي الذي صرّح قائلا: "نجلي أحمد مواليد 2012، لعب لفرق زد والقناة، ويعمل معي منذ 3 مواسم محللا للأداء".

وأضاف "عمل في جهازي الفني لأندية فاقوس ومركز شباب فاقوس، وخلال الموسم السابق تفرغ معي للعمل في مركز شباب الأخيوة محللا للأداء".

وتابع "أحمد يعشق تحليل الأداء، فهو يحضّر فيديوهات الخصم ويعمل على عرض اللقطات المهمة لمميزاته وسلبياته وهو ما نعرضه للاعبين".

وأشار "السن ليس مقياسا، ولم يحصل على بطاقة تعريفية بسبب صغر سنه، لكنه سيحصل على دورات تأهيلية للعمل كمحلل أداء".

وواصل "ساعدته خلال كأس العالم للتعلم من المباريات والتعرف على طرق لعب المدربين والركلات الثابتة".

من جانبه قال أحمد القاضي لـ FilGoal.com: "والدي سبب تعلقي بمهنة محلل الأداء، رغم صغر سني لكني أقدم واجبي معه وأتمنى الاستمرار في المهنة".

وأردف "سعدت بقطة محمود سليم محلل أداء منتخب مصر وهو يمنح اللاعبين معلومات أمام أستراليا مما سهّل مهمة اللاعبين خلال التسديد".

وأتم "لا زال أمامي الكثير من الوقت لاكتساب الخبرات، وأطمح في العمل بأحد الأندية الأوروبية مستقبلا".

القاضي تولى تدريب الفريق الموسم الماضي وقاده لخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى الدرجة الثالثة، لكن خسر ومستمرا لموسم آخر في الدرجة الرابعة الموسم المقبل.