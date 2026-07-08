أبو زهرة لـ في الجول: حسام حسن مستمر حتى 2030

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 23:57

كتب : هاني العوضي

مصطفى أبو زهرة - حسام حسن

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن استمرار حسام حسن حتى كأس العالم 2030.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن موافقة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة على تجديد التعاقد مع حسام حسن، لكن دون الإعلان عن المدة.

وقال مصطفى أبو زهرة لـ FilGoal.com: "تجديد تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2030".

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وتابع "لم يتم مناقشة الأمور المالية حتى الآن لكن لن تكون تلك النقطة محل خلاف".

وتصل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب في الإسكندرية على متن طائرة خاصة.

وكشفت شركة مصر للطيران إقلاع طائرة خاصة من القاهرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية لإقلال بعثة المنتخب إلى البلاد.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 وبدأ مشواره مع منتخب مصر في مارس بلقاء نيوزيلندا.

ومنذ ذلك الحين قاد العميد منتخب مصر في 35 مباراة فاز في 19 وتعادل 10 وخسر 5.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي.

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