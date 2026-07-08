كأس العالم - ديشامب: الحالة البدنية ستلعب دورا حاسما.. والترشيحات لا تعني شيئا

يرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن الحالة البدنية قد تلعب دورا حاسما في مواجهة المغرب، مؤكدا أن الترشيحات لا تمنح أي أفضلية داخل الملعب.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة المغرب غدا الخميس في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 الجارية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ديشامب عبر الرياضية المغربية: "الحالة البدنية دائما ما تكون عنصرا مهما في البطولات الكبرى، لكن جميع المنتخبات التي وصلت إلى هذه المرحلة خاضت خمس مباريات، ولكل منتخب ظروفه الخاصة من حيث الاستشفاء وفترات الراحة ودرجات الحرارة".

وواصل "خضنا مباراتنا الأخيرة في أجواء وصلت إلى 40 درجة مئوية، ثم تدربنا خلال اليومين الماضيين في طقس ممطر ودرجة حرارة تقارب 20 درجة، ومن الطبيعي أن تكون أجساد اللاعبين مرهقة".

وأردف "هذا العامل سيكون مهما للغاية، وأعتقد أنه قد يصنع الفارق، لأننا نشاهد العديد من الأهداف تُسجل بعد الدقيقة 85، وهو ما يعكس تأثير الإرهاق وتراجع القدرة الدفاعية مع مرور الوقت".

وكشف "تابعت ما قدمه منتخب المغرب منذ بداية البطولة مع مدربه، لديهم أمور يجيدون تنفيذها بشكل ممتاز، كما أنهم قادرون على إجراء بعض التعديلات الخططية، وهذا ما أفعله أيضًا مع فريقي".

وواصل "ستكون مباراة تعتمد على توازن القوى بين منتخبين كبيرين، مثل أي مباراة في هذه المرحلة، هناك بطاقة مؤهلة إلى نصف النهائي، وبالتالي سيجري كل طرف خياراته قبل البداية، ثم ستكون هناك قرارات أثناء اللقاء من جانبي ومن جانب مدرب المغرب".

وأتم حديثه عن حظوظ فرنسا وقال: "هذا لا يهمني، في كرة القدم لا تحسم المباريات بالترشيحات، وما أعرفه هو أن هناك بطاقة إلى نصف النهائي، وعلينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل حصدها".

وتأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطوا عقبة منتخب باراجواي بهدف مقابل لا شيء، فيما حقق المغرب انتصارا كبيرا أمام كندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.