توتنام يعلن مغادرة جواو بالينيا وعودته الى بايرن ميونيخ
الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 23:21
كتب : FilGoal
أعلن توتنام رسميا نهاية مشوار لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا مع الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته وعودته إلى بايرن ميونيخ.
جواو بالينيا
النادي : توتنام هوتسبر
وينتهي عقد بالينيا مع بايرن ميونيخ صيف 2028.
ووجه النادي الإنجليزي الشكر إلى بالينيا على ما قدمه بقميص توتنام خلال الموسم الماضي، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل مع النادي البافاري.
وبذلك يعود لاعب الوسط البرتغالي إلى صفوف بايرن ميونيخ، تمهيدا لبدء استعداداته مع الفريق الألماني للموسم الجديد.
وخاض اللاعب البرتغالي توتنام للبقاء في الدوري الإنجليزي بعدما كان قريبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال.
وشارك بالينيا مع توتنام في 45 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 3 آخرين.
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