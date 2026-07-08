رومانو: كريستال بالاس يحسم صفقة مينجيزا

حسم كريستال بالاس اتفاقه مع المدافع الإسباني أوسكار مينجيزا للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سيلتا فيجو.

أوسكار مينجيزا النادي : سيلتا فيجو كريستال بالاس

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق شفهي مع اللاعب، بعد مفاوضات شهدت تقدما كبيرا خلال الساعات الماضية.

وأوضح التقرير أن مينجيزا كان الهدف الأول والسري لإدارة كريستال بالاس لتدعيم الخط الخلفي، قبل أن تنجح في إنهاء جميع تفاصيل الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن جميع البنود تم الاتفاق عليها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، لتصبح الصفقة محسومة، على أن ينضم المدافع الإسباني إلى صفوف كريستال بالاس استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد كريستال بالاس لخوض منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما حقق دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، لذلك يعمل على تعزيز صفوفه بعناصر مميزة للمنافسة على لقب البطولة.

وخاض مينجيزا مع سيلتا فيجو 174 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 15 آخرين.