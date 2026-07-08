كأس العالم - رافائيل ماركيز يخلف أجيري في تدريب منتخب المكسيك

أعلن الاتحاد المكسيكي تعيين رافائيل ماركيز مديرا فنيا لـ منتخب المكسيك خلفا لـ خافيير أجيري.

وجاء ذلك بعد نهاية مشوار المكسيك في كأس العالم 2026 بالخروج من دور الـ 16 على يد إنجلترا.

وعمل ماركيز مدربا مساعدا في الجهاز الفني لـ أجيري.

ويأتي تعيين ماركيز خلال مشروع 2030 الرياضي المكسيكي.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición. Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa. ¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

وقاد أجيري تدريب المكسيك في ولاية ثالثة وخلال 37 مباراة فاز في 22 وتعادل في 9 وخسر 6.

وسجل منتخب المكسيك تحت قيادته 50 هدفا واستقبل 28.

وتحت قيادته، فازت المكسيك بدوري أمم كونكاكاف 2024-2025 وكأس الذهبية 2025. وفي كأس العالم 2026، ضمن احتلال المركز التاسع في البطولة.

El legado de Javier Aguirre quedará por siempre en nuestra historia.#SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/L3WF8UxDQQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

وستكون تلك التجربة الفنية الأولى على مستوى الكبار لماركيز بعدما درّب ناشئين ريال ألكالا ثم شباب برشلونة قبل الانضمام كمدرب مساعد لأجيري.

وخاض ماركيز مسيرة كبيرة كلاعب مع منتخب المكسيك بالمشاركة في 5 نسخ بكأس العالم بالإضافة للفوز بألقاب كأس القارات 1999 والكأس الذهبية 2003 و2011.

كما لعب لأندية موناكو وبرشلونة ونيويورك ريدبولز وهيلاس فيرونا وأطلس.

وستكون أول مباراة لمنتخب المكسيك في شهر سبتمبر المقبل تحت قيادة ماركيز.