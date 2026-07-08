كأس العالم - رافائيل ماركيز يخلف أجيري في تدريب منتخب المكسيك

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 22:40

كتب : FilGoal

رافائيل ماركيز - المكسيك

أعلن الاتحاد المكسيكي تعيين رافائيل ماركيز مديرا فنيا لـ منتخب المكسيك خلفا لـ خافيير أجيري.

وجاء ذلك بعد نهاية مشوار المكسيك في كأس العالم 2026 بالخروج من دور الـ 16 على يد إنجلترا.

وعمل ماركيز مدربا مساعدا في الجهاز الفني لـ أجيري.

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ويأتي تعيين ماركيز خلال مشروع 2030 الرياضي المكسيكي.

وقاد أجيري تدريب المكسيك في ولاية ثالثة وخلال 37 مباراة فاز في 22 وتعادل في 9 وخسر 6.

وسجل منتخب المكسيك تحت قيادته 50 هدفا واستقبل 28.

وتحت قيادته، فازت المكسيك بدوري أمم كونكاكاف 2024-2025 وكأس الذهبية 2025. وفي كأس العالم 2026، ضمن احتلال المركز التاسع في البطولة.

وستكون تلك التجربة الفنية الأولى على مستوى الكبار لماركيز بعدما درّب ناشئين ريال ألكالا ثم شباب برشلونة قبل الانضمام كمدرب مساعد لأجيري.

وخاض ماركيز مسيرة كبيرة كلاعب مع منتخب المكسيك بالمشاركة في 5 نسخ بكأس العالم بالإضافة للفوز بألقاب كأس القارات 1999 والكأس الذهبية 2003 و2011.

كما لعب لأندية موناكو وبرشلونة ونيويورك ريدبولز وهيلاس فيرونا وأطلس.

وستكون أول مباراة لمنتخب المكسيك في شهر سبتمبر المقبل تحت قيادة ماركيز.

منتخب المكسيك رافائيل ماركيز خافيير أجيري
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