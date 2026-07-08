كأس العالم - عمدة نيويورك: مصر تعرضت للسرقة

كشف زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أن مصر "تعرضت للسرقة" في كأس العالم 2026 خلال مباراة الأرجنتين.

وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 من دور الـ 16 بعد الخسارة بنتيجة 3-2 من الأرجنتين.

وقال عمدة نيويورك خلال مؤتمر "المحطة التالية: حافلات سريعة، خدمة أفضل": "لنقل أهدافنا، الآن، إذا كنت تستقل الحافلة إلى العمل، فإنك تهدر الكثير من الوقت. وبعد 6 أشهر ستقضي 24 ساعة أقل في الحافلة".

وأضاف "وبعد عام ستوفر أكثر من يومين من وقت التنقل. وهذا يعني تناول وجبة الإفطار مع عائلتك. ويعني امتلاك الوقت للنقاش والاعتراض على قرارات الحكام في مباراة طفلك في دوري البيسبول للصغار".

وأتم "يعني العودة إلى المنزل في وقت النوم. ويعني الاتفاق مع أصدقائك على أن مصر تعرضت للسرقة (الظلم التحكيمي) بالأمس. وقبل كل شيء، يعني ذلك إعادة الوقت لأهالي نيويورك الذين لا يملكون ما يكفي منه تقريبا".

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وذكر اتحاد الكرة "الحكم الفرنسي ارتكب أخطاء تحكيمية فادحة والكيل بمكيالين ما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال."

وأوضح اتحاد الكرة "طالب أبو ريدة بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل بما فيهم حكام تقنية الفيديو بسبب الأخطاء الفجة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر ونرى فيها أحقية الفراعنة في هدف صحيح وركلة جزاء."

وأضاف "أبو ريدة طالب باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة."

وأضاف "أبوريدة أشاد بأداء لاعبي منتخب مصر ووصفهم بالأبطال و أدائهم بالتاريخي أمام حامل اللقب، ومبديا في الوقت نفسه اعتذاره للشعب المصري وجماهير الكرة المصرية على عدم النجاح في الحفاظ على نتيجة التقدم حتى نهاية المباراة وتحقيق حلم المصريين."

وقدم أبو ريدة شكره العميق وجميع أفراد البعثة لكل الدعم الذي تلقاه المنتخب المصري من الجماهير والإعلام والمسئولين والقيادة السياسية.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وألغى الحكم هدفا لصالح مصطفى زيكو في الدقيقة 58، بداعي وجود خطأ من مروان عطية تجاه ليساندرو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتين.

كما تغاضي عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد صلاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لترتد الكرة وينجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث.

وأثار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الجدل بعد قراراته التحكيمية خلال المباراة.

وكشف اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي، عن تقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، بشكوى إلى فيفا، مطالبا بالتحقيق مع الحكم بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة.