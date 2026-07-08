ريال مدريد يعلن انتقال فران جارسيا إلى بيتيس

أعلن ريال مدريد توصله إلى اتفاق مع ريال بيتيس يقضي بانتقال الظهير الأيسر فران جارسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "إنه يتوجه بالشكر إلى فران جارسيا على كل ما قدمه بقميص ريال مدريد، مشيدا باحترافيته والتزامه طوال فترة وجوده مع الفريق".

وأوضح ريال مدريد "أن جارسيا انضم إلى النادي عام 2013، عندما كان يبلغ 14 عاما، ضمن فريق الناشئين، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في عام 2023".

وخاض اللاعب مع ريال مدريد 110 مباريات على مدار ثلاثة مواسم، وتوج خلالها بخمسة ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

واختتم ريال مدريد بيانه متمنيا التوفيق لفران جارسيا وعائلته في المرحلة الجديدة من مسيرته، مؤكدا أن النادي سيظل دائما بيته.

وتمكن ريال بيتيس من التأهل إلى أبطال أوروبا الموسم المقبل لذلك يعمل الفريق الأندلسي على تطوير منظومة الفريق من أجل القدرة على المنافسة في البطولة القارية مع الدوري الإسباني.

وكان صاحب الـ26 عاما قد خاض 109 مباريات بقميص الفريق الأول لريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، وذلك خلال فترته الثانية مع النادي الملكي التي امتدت لثلاثة مواسم متتالية.