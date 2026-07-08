مؤتمر أموريم: أخطائي في يونايتد جعلتني مدربا أفضل.. ونريد استمرار مودريتش

كشف روبن أموريم المدرب الجديد لميلان أنه يشعر بمسؤولية كبيرة بعد توليه قيادة الفريق، مشددا على أن تجربته السابقة مع مانشستر يونايتد جعلته أكثر نضجا كمدرب.

وتولى روبن أموريم مهمة تدريب ميلان بداية من الموسم الجديد الذي سينطلق قريبا.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أشعر بسعادة كبيرة وبمسؤولية ضخمة لوجودي هنا، كنت أبحث عن تحدٍ مثل هذا، لطالما أعجبت بساكي وكابيلو وأنشيلوتي، وأحتفظ بذكريات رائعة عن أجيال ميلان السابقة، تاريخ هذا النادي استثنائي".

وواصل "أشعر وكأنني في منزلي بالفعل، منذ أول محادثة مع إدارة النادي، شعرت أن هذا هو المكان المناسب لي من حيث القيم والمشروع، أنا مؤمن تمامًا بما نسعى لبنائه هنا".

وأردف "التجارب التي مررت بها، بما في ذلك الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي، جعلتني مدربًا أفضل".

وعن لوكا مودريتش لاعب الفريق قال: "نريد أن يستمر مودريتش معنا، تحدثت معه بالفعل، وبالنسبة لي لا يزال لاعبا محوريا في الفريق، أتمنى أن يعود إلينا بعد حصوله على الراحة عقب كأس العالم".

وعن التعاقد مع جونزالو راموس: "أنا سعيد بالمجموعة الحالية، وأريد التعرف عليها بشكل كامل، نعمل على ضم أفضل اللاعبين لتدعيم الفريق، راموس مهاجم من الطراز الأول، وهدفه في كأس العالم كان استثنائيا، يمتلك كل الصفات التي نبحث عنها، ويتناسب تماما مع الفريق الذي نريد بناءه".

وواصل "جودة كرة القدم التي سنقدمها ستكون حاسمة، لأن الدوري الإيطالي شديد الصعوبة، نريد فرض سيطرتنا على المباريات وتحقيق الانتصارات، مع الاعتماد على لاعبين قادرين على حسم المواجهات الفردية".

وأردف "لدينا الكثير من الأهداف، لن أقدم وعودا كثيرة، لأن الأفعال هي التي ستتحدث، ستكون هناك عقبات، لكننا نريد أن نكون طموحين".

وأتم "أُقدر الجانب الإنساني في كرة القدم والعلاقات الشخصية، عندما تبني علاقة قوية بين الجهاز الفني واللاعبين، يصبح تحقيق النتائج أسهل بكثير".

وتولى أموريم تدريب سبورتنج لشبونة عام 2020.

ونجح في التتويج مع لشبونة بلقبين للدوري البرتغالي، وكأسين للدوري، وكأس السوبر.

كما تولى أموريم تدريب فريق مانشستر يونايتد.