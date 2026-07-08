بعد حل أزمة يانيك فيريرا.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 10

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 21:34

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضية جديدة لنادي الزمالك، من القضايا التي تسببت في إيقاف قيده.

وقام فيفا، برفع قضية البلجيكي يانيك فيريرا بعد نجاح مسؤولي القلعة البيضاء في إنهاء أزمة مستحقات المدير الفني السابق للزمالك.

ويواصل الزمالك حل القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بعقوبة من فيفا.

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وتولى البلجيكي تدريب الزمالك في الصيف الماضي قبل أن تتم إقالته في شهر نوفمبر من العام الجاري.

وغرم فيفا، نادي الزمالك 160 ألف دولار لصالح فيريرا.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق لتسوية مع المدرب البلجيكي بالحصول على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي المتبقي من عقده.

لكن لم ينجح الزمالك في توفير أموال التسوية.

ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية التي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

الزمالك يانيك فيريرا
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