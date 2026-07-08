كأس العالم - "كنت أحلم بتلك اللحظة طوال حياتي".. رسالة كريم حافظ بعد خروج منتخب مصر

قدم كريم حافظ لاعب منتخب مصر، الشكر لزملائه والجهاز الفني للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة في مباراة مثيرة أمام الأرجنتين 3-2.

وكتب حافظ عبر حسابه على فيسبوك: "في 2018، لم يُرِد الله أن أكون متواجد مع منتخب مصر في كأس العالم."

وسرد "مريت بظروف صعبة وكسرة أثرت على مسيرتي الاحترافية، لكن لم أفقد الأمل، وبقيت أحلم بتلك اللحظة طول حياتي، وكنت مؤمن إن ربنا عادل، وإن تعبي ومجهودي لن يضيع."

وشارك كريم حافظ في كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون، وكذلك تواجد في القائمة الأولية التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر، قبل أن يتم استبعاده.

وأكمل ظهير أيسر المنتخب "بعد 8 سنوات، يشاء القدر أن أعود لارتداء قميص منتخب مصر في كأس العالم، وأكون موجود في أكبر حدث كروي في العالم، وأكتب صفحة من تاريخي وسط رجال وأبطال تشرفت باللعب معهم."

وتابع كريم حافظ "كان نفسنا نفرّح أعظم شعب في الدنيا، الشعب المصري، كان دائمًا يقف في ظهرنا ويساندنا بكل حب."

وأضاف "بذلنا مجهودا كبيرًا، ولكنها كرة القدم، فيها المكسب وفيها الخسارة."

وأردف "أريد أن أشكر كل زملائي اللاعبين على كل لحظة جميلة عشناها، وأشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، والشكر أيضًا لـ الاتحاد المصري لكرة القدم على الثقة والدعم، وأخيرًا شكرًا لكل مصري آمن بينا، ودعمنا، وكان سبب في قتالنا لآخر لحظة."

وأتم "فخور ببلدي، وفخور إني مثلت اسم مصر في كاس العالم، الحمدلله علي كل شئ.. تحيا مصر."

كريم حافظ صاحب الـ 30 عاما، خاض مباراتي استراليا والأرجنتين أساسيا، فيما حل بديلا في مباراة بلجيكا الأولى في مشواره المنتخب بالمونديال.

وساهم كريم حافظ بصناعته لهدف منتخب مصر في مرمى أستراليا.