خبر في الجول - ثنائي سموحة إلى أبو قير للأسمدة

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 21:13

كتب : عمرو نبيل

أبو قير للأسمدة

أحمد خالد وأحمد عوض ثنائي سموحة ينضم إلى أبو قير للأسمدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ثنائي سموحة وقّع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم أحمد خالد لسموحة في 2023 قادما من أسوان، وخلال 47 مباراة سجل لاعب الوسط البالغ 27 عاما هدفا.

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في المقابل اكتفى أحمد عوض بالمشاركة في 5 مباريات فقط الموسم الماضي مع سموحة عقب انتقاله قادما من فاركو.

وكشف FilGoal.com توقيع مجدي عبد العاطي لتدريب الفريق بعد تأهله إلى الدوري المصري.

وسبق أن كشف FilGoal.com فإن النادي حصل على توقيع محمد سعيد "شيكا" حارس فاركو، كما قدّم عرضا لمحمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي.

وتأهل أبو قير للأسمدة لأول مرة في تاريخه للدوري المصري باحتلال المركز الثالث خلف القناة وبترول أسيوط في دوري المحترفين.

ودرب النادي الموسم الماضي كل من ياسر الكناني ثم أمير عزمي مجاهد الذي استقال بعد قيادة الفريق للتأهل.

سموحة أبو قير للأسمدة أحمد خالد أحمد عوض
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