كأس العالم - تقرير: أزمة فندقية تواجه منتخب النرويج قبل مواجهة إنجلترا

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن أزمة واجهت منتخب النرويج في كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة أن المنتخب النرويجي واجه أزمة بعد وصوله لفندق الإقامة قبل مواجهة إنجلترا.

ويلتقي المنتخب النرويجي أمام نظيره الإنجليزي الساعة 12 صباح يوم الأحد المقبل 12 يوليو.

وتقام المباراة على ملعب هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وأقصى منتخب النرويج نظيره البرازيلي في دور الـ 16 بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب النرويج فوجئ بتواجد فندق دالمار في مدينة فورت لودرديل، الذي يسكن فيه الفريق قبل المباراة، بجوار موقع بناء.

وقدم منتخب النرويج شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تعرضه لضوضاء واضطرابات.

وأوضحت الصحيفة إلى أن فيفا قَبِل شكوى المنتخب النرويجي، وتم نقله إلى موقع آخر بالقرب من مكان إقامة المباراة.

كما يواجه المنتخبان تهديدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخطورة العواصف الرعدية المتوقعة خلال فترة المباراة.

وتنص قواعد فيفا إلى أن حدوث البرق في نطاق ثمانية أميال من الملعب سيؤدي إلى إيقاف اللاعبين والمشجعين.

وشارك منتخب النرويج في كأس العالم 3 مرات عبر تاريخه أعوام 1938، و1994، و1998، قبل مشاركته الرابعة في النسخة الحالية.

وحقق رفاق هالاند إنجازا تاريخيا بالتأهل لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ النرويج.