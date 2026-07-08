تقرير برازيلي: بينها الاعتزال.. 3 خيارات أمام نيمار بعد توديع كأس العالم

الأربعاء، 08 يوليه 2026 - 20:55

كتب : FilGoal

بكاء نيمار بعد توديع كأس العالم 2026

يبدو أن مسيرة نيمار تقترب من نهايتها بعد توديع كأس العالم 2026 وإعلان الاعتزال الدولي.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم من دور الـ 16 بالخسارة من النرويج بنتيجة 2-1.

وكشفت شبكة "UOL" البرازيلية 3 خيارات متاحة أمام نيمار بشأن مستقبله.

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وأشار التقرير إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام نيمار بعد كأس العالم ومنها اعتزاله كرة القدم، والقرار سيُتخذ في الأيام المقبلة إذ يقضى النجم البرازيلي إجازة رفقة عائلته في مدينة فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت السيناريوهات المحتملة أمام نيمار

العودة إلى سانتوس لاستكمال عقده حتى نهاية الموسم في ديسمبر المقبل.

الانتقال عقب نهاية عقده مع سانتوس إلى نادٍ في بيئة كرة قدم أقل ضغطا.

اعتزال كرة القدم.

نيمار سجل هدفا في خسارة البرازيل ضد النرويج من ركلة جزاء لكنه لم يكن كافيا ليودع السامبا من دور الـ 16 لأول مرة منذ 1990.

وعقب المباراة أعلن نيمار نهاية مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل قائلا للصحفيين بعد الخسارة: "حاولت مرارا وتكرار، لكن رحلتي مع المنتخب انتهت".

وتابع "بدأت مسيرتي هنا وانتهت هنا أيضا".

وكان نيمار قد لعب مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في 2010 أمام أمريكا بملعب نيوجيرسي وهو نفس الملعب الذي خاض عليه مباراة النرويج.

ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 80 هدفا دوليا.

ويستعد نيمار وسانتوس لخوض المباريات المتبقية من الموسم محليا في الدوري البرازيلي وكأس البرازيل.

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